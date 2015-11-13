Ali Baba ve 7 Cüceler
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 5.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Cem Yılmaz'ın yine yönetip, başrolünü üstlendiği Ali Baba ve 7 Cüceler, bahçecilikle uğraşan iki kafadar, yanlışlıkla insanlığı tehdit eden kötü bir adamla onu adalete teslim etmek isteyen iyi taraf arasında kalınca, artık para kazanmaya çalışan birer esnaf değil, insanlığın kurtuluşu için mücadele eden birer kahraman olmak zorunda kalırlar.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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düğün dernek filmine kiyasla 1 tık daha iyi ))) 2 filme de gitmeyin. bozmuşlar,oyle boyle değil çok pis bozmuşlar )))
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sinemada film izlemekten cok keyif alan bir sinema sever olarak izlerken ben neden bu filme geldim dedigim ender filmlerden oldu.aksiyon filmi desen degil , komedi desen oda degil surukleyici , yaratici bi seneryo var desen yok tiplemeler klasik cem yilmaz tiplemeleri . cekenin cem yilmaz olmasindan baska hic bir ozelligi olmayan vasat bir film .
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cem yılmaz filmleri genelde baştan sona kahkaha tufanı olmuyor zaten. biraz absurt biraz dramatik biraz komik biraz... bu film özelinde çocukla gidilecek bir film değil kesinlikle
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Filmin başı gayet güzel ama ortalara doğru biraz sıkıyor, gereksiz sahneler mevcut sonu klişe ve genel itibariyle diğer filmlerine göre saçma. Ara ara yüzünüz gülse de dakikalarca kahkaha atmayı beklemeyin. Oyuncu seçimleri filmi kurtarmış, bu kadro olmasa izlenecek bir film değil.
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Sadece kufur baska hic bir sey yok. Gora ile kiyaslamak zaten anlamsiz bence.. Yonetmen farki burda belli oluyor iste. Adam denemis ama olmamis.. Cem Yilmaz sadece oynasin. O zaman basarili