Cem Yılmaz'ın yine yönetip, başrolünü üstlendiği Ali Baba ve 7 Cüceler, bahçecilikle uğraşan iki kafadar, yanlışlıkla insanlığı tehdit eden kötü bir adamla onu adalete teslim etmek isteyen iyi taraf arasında kalınca, artık para kazanmaya çalışan birer esnaf değil, insanlığın kurtuluşu için mücadele eden birer kahraman olmak zorunda kalırlar.