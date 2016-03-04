Yönetmenliğini Faruk Aksoy´un yaptığı, senaryosunu ise filmin başrol oyuncusu ve ilk filme de imza atan Cem Gelinoğlu ile birlikte yazdığı Ali Kundilli 2´de, Gelinoğlu´nun yanı sıra Zeynep Aktuğ, Sami Aksu, Ezgi Tombul, Hakan Bilgin ve Ayşegül Atik´i de yer alıyor.