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Ali Kundilli 2

1 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ali Kundilli 2
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 4.3 / 10
  • Filmin Puanı : 5.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Yönetmenliğini Faruk Aksoy´un yaptığı, senaryosunu ise filmin başrol oyuncusu ve ilk filme de imza atan Cem Gelinoğlu ile birlikte yazdığı Ali Kundilli 2´de, Gelinoğlu´nun yanı sıra Zeynep Aktuğ, Sami Aksu, Ezgi Tombul, Hakan Bilgin ve Ayşegül Atik´i de yer alıyor.

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Yorumlar

  • aşırı kötü 5 dakikanizi bile ayirmayin 1 ile alakasi yok berbattt

  • Film gayet basarili. Konu var en azindan. Ugrasilmis belli. Aferin Cem Gelinoglu\' na.Ben senin cektigin filme giderim.

  • adamın tipi huyuz gibi ama filmi güzel

  • imbd puani dusuk gorunsede bekledigimdende gayet iyi bir olmus keyifli film osman pazarlama filmine bile ilk hafta 7 puan verilmisken ali kundulli filmi daha kaliteli guzelken nasil olur imbd puan ilk haftada 3 olur anlamadim adil puanlama olmali izliyiciyi yaniltiyorlar ben 10 uzerinden 8 veriyorum 2 puani karakolda ali kundulliye suc evragi imzalatiliyor ilerleyen dakikalarda neticesi yok atlaniyor buradan 2 puan kiriyorum iyi seyirler cinefler

  • Osman Pazarlamayla mukayese edilmeyecek kadar iyi :)

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Oyuncular ve ekip

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