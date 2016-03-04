Ali Kundilli 2
- IMDB Puanı : 4.3 / 10
- Filmin Puanı : 5.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :4 Mart 2016
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- Müzik :
Filmin Konusu
Yönetmenliğini Faruk Aksoy´un yaptığı, senaryosunu ise filmin başrol oyuncusu ve ilk filme de imza atan Cem Gelinoğlu ile birlikte yazdığı Ali Kundilli 2´de, Gelinoğlu´nun yanı sıra Zeynep Aktuğ, Sami Aksu, Ezgi Tombul, Hakan Bilgin ve Ayşegül Atik´i de yer alıyor.
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Yorumlar
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aşırı kötü 5 dakikanizi bile ayirmayin 1 ile alakasi yok berbattt
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Film gayet basarili. Konu var en azindan. Ugrasilmis belli. Aferin Cem Gelinoglu\' na.Ben senin cektigin filme giderim.
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adamın tipi huyuz gibi ama filmi güzel
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imbd puani dusuk gorunsede bekledigimdende gayet iyi bir olmus keyifli film osman pazarlama filmine bile ilk hafta 7 puan verilmisken ali kundulli filmi daha kaliteli guzelken nasil olur imbd puan ilk haftada 3 olur anlamadim adil puanlama olmali izliyiciyi yaniltiyorlar ben 10 uzerinden 8 veriyorum 2 puani karakolda ali kundulliye suc evragi imzalatiliyor ilerleyen dakikalarda neticesi yok atlaniyor buradan 2 puan kiriyorum iyi seyirler cinefler
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Osman Pazarlamayla mukayese edilmeyecek kadar iyi :)