Ali Kundilli
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Ali, sigortalı bir işte çalışmayı reddeden ve yaptığı icatların bir gün mutlaka fark edileceğine inanan biridir. Çocukluk arkadaşı Vedat’la aynı mahallede yaşamaktadırlar. Vedat sisteme boyun eğer ve Ali ile aynı hayallerin peşinde koşmaktan vazgeçer. Çünkü Vedat’ın sevdiği kız Ayşe ile evlenebilmesinin şartı sigortalı bir işe girmesidir. Aynı şart Ayşe’nin ablası İlknur’a aşık olan Ali için de geçerlidir. Herşey Vedat’la Ayşe’nin kına gecesinde değişir.
Galeri
Yorumlar
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Ben çok güldüm seyretmeye değer aralarda harika espriler var zaman zaman salon kahkagadan yıkıldı
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orta düzeyde ve eylenceli olmuş.
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Ben Recep ivedikten nefret eden ve daha 3. ve 4. filmlerini izlememiş birisiyim. Bu film benim beklentilerimi karşıladı. Aşırı büyük bir beklentiyle gitmişseniz belki beklentilerinizi karşılamayabilir. Ama komedi ve eğlence olarak ortalamanın üzerinde bir film. Zamanınız bolsa ve eğlenmek isterseniz tercih edebilirsiniz.
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komik bir filme benziyor fragmanından
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Sinema salonunda seyredilecek bir film değil kesinlik. Çok vasat. Kesinlikle verdiğiniz para ile harcadığınız zaman kayıptan başka birşey değil.