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Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden

Alice Through the Looking Glass

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Fragmanlar


Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 6.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Alis Kingsleigh (Wasikowska) son birkaç yılını babasının adımlarını takip ederek geçiriyor ve açık denizlere seyahat ediyor. Londra’ya dönüş yolunda sihirli bir aynayla karşılaşıyor ve yerlatının fantastik dünyasına dönerek arkadaşları olan Beyaz Tavşan (Sheen), Absolem (Rickman), Cheshire Kedisi (Fry) ve kendisi olmayan Çılgın Şapkacı’yla (Depp) karşılaşıyor. Şapkacı büyüklüğünü kaybettiği için Mirana (Hathaway) Alis’i zamana hükmeden Büyük Saat’in odasının içersindeki Renkküreyi ödünç almak üzere bir yolculuğa gönderiyor. Geçmişe giden Alis, hayatlarının farklı dönemlerindeki dostları ve düşmanlarıyla karşılaşıyor ve zaman dolmadan önce Şapkacı’yı kurtarmak için amansız bir mücadeleye giriyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • senaryosuyla, gorsel efektleriyle gayet guzel bir filmdi. tim burton hayranlarinin ve ilk filmi begenenlerin kesinlikle izlemesi gerek. ozellikle moraliniz bozuksa ilac gibi geliyor )

  • Tamamen zaman kaybi hiç ama hiç izlemeyin tavsiye etmem

  • Serinin ilk filmi gibi beklentimi anca karşıladı Çizgi dizide ki tat olmasada film izlenebilir seviyede özellikle belirle yaşa hitap eder dersek haksızlık ederim. Fantasia dünyası olan herkes için birşeyler var

  • Gercekten zaman kaybi paranıza yazık

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Oyuncular ve ekip

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