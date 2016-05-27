Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden

Alis Kingsleigh (Wasikowska) son birkaç yılını babasının adımlarını takip ederek geçiriyor ve açık denizlere seyahat ediyor. Londra’ya dönüş yolunda sihirli bir aynayla karşılaşıyor ve yerlatının fantastik dünyasına dönerek arkadaşları olan Beyaz Tavşan (Sheen), Absolem (Rickman), Cheshire Kedisi (Fry) ve kendisi olmayan Çılgın Şapkacı’yla (Depp) karşılaşıyor. Şapkacı büyüklüğünü kaybettiği için Mirana (Hathaway) Alis’i zamana hükmeden Büyük Saat’in odasının içersindeki Renkküreyi ödünç almak üzere bir yolculuğa gönderiyor. Geçmişe giden Alis, hayatlarının farklı dönemlerindeki dostları ve düşmanlarıyla karşılaşıyor ve zaman dolmadan önce Şapkacı’yı kurtarmak için amansız bir mücadeleye giriyor.