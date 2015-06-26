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Alkarısı: Cinnet
0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 3.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :26 Haziran 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Alkarısı, Türk, Anadolu ve Altay halk inancında lohusa dönemindeki kadınlara ve atlara musallat olduğuna inanılan yaratıktır. Efsanenin temeli Şamanizm’e kadar uzanır. İnanışa göre lohusaların ve yeni doğmuş çocukların ciğerleriyle beslenir. Alkarısından korunmak için çeşitli çarelerin olduğuna inanılır. Lohusa kadını yalnız bırakmamak, ışıkları sürekli yakmak, başucuna Kuran koymak, yüzünü kırmızı örtüyle örtmek gibi.
Galeri
Yorumlar
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türk korku filmi ,izlemeye bile gerek yok içerik :son ses,bol bol çığlık ,bir iki makyajlı kişi tamam. başka bişey yok
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Filmin kurgusunda sorun var. Film bitiyor, ne olduğunu anlamıyorsunuz. Korkudan çok güldürü gibi. 7 kişi, en az bütçeyle bir video çekilmiş.
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