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Alkarısı: Cinnet

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Fragmanlar


Alkarısı: Cinnet
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 3.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Alkarısı, Türk, Anadolu ve Altay halk inancında lohusa dönemindeki kadınlara ve atlara musallat olduğuna inanılan yaratıktır. Efsanenin temeli Şamanizm’e kadar uzanır. İnanışa göre lohusaların ve yeni doğmuş çocukların ciğerleriyle beslenir. Alkarısından korunmak için çeşitli çarelerin olduğuna inanılır. Lohusa kadını yalnız bırakmamak, ışıkları sürekli yakmak, başucuna Kuran koymak, yüzünü kırmızı örtüyle örtmek gibi.

Galeri

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Yorumlar

  • türk korku filmi ,izlemeye bile gerek yok içerik :son ses,bol bol çığlık ,bir iki makyajlı kişi tamam. başka bişey yok

  • Filmin kurgusunda sorun var. Film bitiyor, ne olduğunu anlamıyorsunuz. Korkudan çok güldürü gibi. 7 kişi, en az bütçeyle bir video çekilmiş.

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Oyuncular ve ekip

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