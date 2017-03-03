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Alt Tarafı Dünyanın Sonu
It's Only the End of the World
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- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Fransa, Kanada
- Gösterim Tarihi :3 Mart 2017
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- Görüntü Yönetmeni :
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- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Fransız yazar Jean-Luc Lagarce'ın 1990 tarihli aynı adlı tiyatro oyunundan uyarlanan filmin anti-kahramanı Louis, uzun yıllardır görüşmediği ailesini ziyarete gider. Amacı, onlara ölümcül bir hastalığını olduğunu söyleyip veda etmektir.
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