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Alt Tarafı Dünyanın Sonu

It's Only the End of the World

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Fragmanlar


Alt Tarafı Dünyanın Sonu
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15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Fransız yazar Jean-Luc Lagarce'ın 1990 tarihli aynı adlı tiyatro oyunundan uyarlanan filmin anti-kahramanı Louis, uzun yıllardır görüşmediği ailesini ziyarete gider. Amacı, onlara ölümcül bir hastalığını olduğunu söyleyip veda etmektir.

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