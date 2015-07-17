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Altın Gol
Metegol (Foosball)
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Arjantin, İspanya
- Gösterim Tarihi :17 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Süre :106 dk.
Filmin Konusu
Zamanını langırt oynayarak geçiren Amadeo, bir gün futbolda çok başarılı olan Ace ile maç yapar. Ace maçı kaybedince bunu hırs haline getirir. Aradan seneler geçer ve Ace kasabasına ünlü bir futbolcu olarak geri döner. Yaptığı maçın intikamını almak için bütün kasabayı bir stadyuma çevirecektir. İşe Amadeo’nun langırt oynadığı bardan başlar. O anda küçük langırt oyuncuları sihirli bir şekilde hayat bulurlar ve Amadeo’ya, Ace ile kasabayı kurtarmak için yapacağı hayatının maçında yardım etmeye çalışırlar.
Galeri
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Yorumlar
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Arjantinlilerin filmi. 3D dışında bir özelliği yok. Aynı yerde gösterimde bulursanız bu film yerine TERS YÜZ filmine gidin derim. Biz önce böyle bir hata yaptık.
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