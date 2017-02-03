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Altın

Gold

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Fragmanlar


Altın
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gerçek olaylardan esinlenilen ALTIN, bir adamın Amerikan rüyasının destansı hikayesi ve hayallerinin parçalanmasını önlemek için herşeyi yaptığını anlatıyor.

Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan madencilik işinde tecrübeli Kenny Wells'i canlandırıyor. Ancak madencilik işi büyük zenginler yarattığı gibi büyük hayal kırıklıkları da yaratabiliyor fakat bu yoldan Kenny'i sadece ölüm ayırabilir. Kenny, Amerika'nın girişimci ruhunu, belki de en iyi bölümümüzü, tüm engellerin üstesinden gelinebilir sarsılmaz bir inancını temsil ediyor. Eğer sadece bir 13.round varsa, Wells her mücadeleyi kazanacaktır.

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