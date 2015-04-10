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Altınlı Kadın
Woman in Gold
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- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :10 Nisan 2015
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- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Maria Altmann, 2.Dünya savaşı esnasında zorla Viyana´dan bir daha dönmemek üzere kaçar. Yıllar sonra, ailesinden yadigar kalan ve teyzesinin portresi olan ünlü tablo (Lady In Gold) aklından çıkmaz. Kendi yaşamını kurmuş olan Maria, üstünden seneler geçmiş olmasına rağmen, tabloyu geri kazanmak için hukuki bir mücadeleye girişmeye karar verir. Genç ve azimli bir avukat olan Randol, tecrübesiz olmasına rağmen Maria ile mücadele etmeye karar verir. Bu zorlu süreçte, adaletin yerine gelmesi için birbirlerine destek olacak ve ve kazanmanın yollarını arayacaklardır.
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