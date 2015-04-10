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Altınlı Kadın

Woman in Gold

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Altınlı Kadın
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Maria Altmann, 2.Dünya savaşı esnasında zorla Viyana´dan bir daha dönmemek üzere kaçar. Yıllar sonra, ailesinden yadigar kalan ve teyzesinin portresi olan ünlü tablo (Lady In Gold) aklından çıkmaz. Kendi yaşamını kurmuş olan Maria, üstünden seneler geçmiş olmasına rağmen, tabloyu geri kazanmak için hukuki bir mücadeleye girişmeye karar verir. Genç ve azimli bir avukat olan Randol, tecrübesiz olmasına rağmen Maria ile mücadele etmeye karar verir. Bu zorlu süreçte, adaletin yerine gelmesi için birbirlerine destek olacak ve ve kazanmanın yollarını arayacaklardır.

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