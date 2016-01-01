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Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Bir dizi yanlış anlaşılmanın sonrasında Alvin, Simon ve Theodore, Dave´in yeni sevgisilisine New York’ta evlenme teklifi edeceğini düşünmeye başlarlar. Şimdi önlerinde Dave´i bu kararından vazgeçirip arkadaşlarını kaybetmeyi ve berbat bir üvey kardeşe sahip olmasını önlemek için üç günleri vardır...
Galeri
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Yorumlar
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Begenmedim, erken çıktık salondan.
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Çok güzel ve eglenceliydi
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Bugunn gittim guzeldi
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film kısa görünüyor. alvin ve sincaplar filmi olduğu için izlemeye değer. umarım hayal kırıklığına uğratmaz...
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