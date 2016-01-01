Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası

Bir dizi yanlış anlaşılmanın sonrasında Alvin, Simon ve Theodore, Dave´in yeni sevgisilisine New York’ta evlenme teklifi edeceğini düşünmeye başlarlar. Şimdi önlerinde Dave´i bu kararından vazgeçirip arkadaşlarını kaybetmeyi ve berbat bir üvey kardeşe sahip olmasını önlemek için üç günleri vardır...