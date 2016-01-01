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Sinema>Film Arşiv >  Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası - Alvin and the Chipmunks: The Road Chip
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Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası

Alvin and the Chipmunks: The Road Chip

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 5.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (8 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Animasyon
  • Yapım Yılı :2015
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :1 Ocak 2016
  • Yönetmen :
  • Süre :86 dk.

 

Filmin Konusu

Bir dizi yanlış anlaşılmanın sonrasında Alvin, Simon ve Theodore, Dave´in yeni sevgisilisine New York’ta evlenme teklifi edeceğini düşünmeye başlarlar. Şimdi önlerinde Dave´i bu kararından vazgeçirip arkadaşlarını kaybetmeyi ve berbat bir üvey kardeşe sahip olmasını önlemek için üç günleri vardır...

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
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Yorumlar

  • Begenmedim, erken çıktık salondan.

  • Çok güzel ve eglenceliydi

  • Bugunn gittim guzeldi

  • film kısa görünüyor. alvin ve sincaplar filmi olduğu için izlemeye değer. umarım hayal kırıklığına uğratmaz...

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