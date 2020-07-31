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Amacı Olmayan Grup

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Amacı Olmayan Grup
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Filmin Konusu

Ali Tanrıverdi'nin yönettiği Amacı Olmayan Grup, hayatta bir gayesi olmadan yaşayan Onur ile Sercan'ın, sosyal medya üzerinden açtıkları bir sayfayla değişen yaşamları konu ediniyor.

Galeri

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