Sinema>Film Arşiv > Amacı Olmayan Grup
Amacı Olmayan Grup
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Ali Tanrıverdi'nin yönettiği Amacı Olmayan Grup, hayatta bir gayesi olmadan yaşayan Onur ile Sercan'ın, sosyal medya üzerinden açtıkları bir sayfayla değişen yaşamları konu ediniyor.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.