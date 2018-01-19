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Aman Doktor
Djam
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- IMDB Puanı : 7.4 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :19 Ocak 2018
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- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Eski bir denizci ve Rebetiko türü müziğin büyük bir hayranı olan Kakourgos, tekneleri için zor bulunan bir parçayı almak üzere yeğeni Djam'i İstanbul'a gönderir. Genç kadın burada 18 yaşındaki Avril ile tanışır; göçmenler için gönüllü yardım yapan ve burada ne parası ne de tanıdığı biri olan başka bir genç kadın. Cömert, kendinden emin, tahmin edilemez ve özgür ruhlu Djam, Midilli'ye yaptığı, müzik, yeni insanlar, paylaşılanlar ve umutla dolu bu yolculukta Avril'i kanatlarının altına alacaktır.
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