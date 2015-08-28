American Ultra

Mike, yakın zamanda sevgilisine evlilik teklifinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak çok yakında Mike'ı tanıyan kimsenin bilmediği bir sır her şeyi altüst edecektir: Mike esasında hükümet için çalışan bir gizli ajandır! Üstleri tarafından güvenilirliğine gölge düştüğü gerekçesiyle etiketlenen Mike, çalıştığı birim tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışılacaktır. Phoebe'yi de yanına alıp peşindekilerden kaçmak için yollara düşen genç adam tüm becerilerini sergilemek zorunda kalacağı zorlu bir deneyime adım atar.