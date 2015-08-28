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American Ultra

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Fragmanlar


American Ultra
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Mike, yakın zamanda sevgilisine evlilik teklifinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak çok yakında Mike'ı tanıyan kimsenin bilmediği bir sır her şeyi altüst edecektir: Mike esasında hükümet için çalışan bir gizli ajandır! Üstleri tarafından güvenilirliğine gölge düştüğü gerekçesiyle etiketlenen Mike, çalıştığı birim tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışılacaktır. Phoebe'yi de yanına alıp peşindekilerden kaçmak için yollara düşen genç adam tüm becerilerini sergilemek zorunda kalacağı zorlu bir deneyime adım atar.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • canınız sıkılıyor ve ne izlesem diye düşünüyorsanız bu filme gidin

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Oyuncular ve ekip

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