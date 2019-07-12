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Amerikan Soygunu

American Animals

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Amerikan Soygunu
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

“Amerikan Soygunu” dört arkadaşın (Evan Peters, Barry Keoghan, Blake Jenner ve Jared Abrahamson) olağanüstü ve heyecan verici gerçek hikayesini anlatıyor. Sıradan yaşamlar süren dört genç, Amerika tarihindeki en büyük sanat hırsızlıklarından birini gerçekleştirmeye karar verir. Fakat hiçbir şey göründüğü gibi değildir ve bu soygun denemesinin hayatlarına ne getireceği konusunda gençlerin aklında soru işaretleri oluşur.

Galeri

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