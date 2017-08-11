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Amigos Meksika Hazinesi
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :11 Ağustos 2017
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
- Müzik :
- Süre :85 dk.
Filmin Konusu
Kaptan Cevdet'in başında olduğu AMIGOS, boş işler yaparak günlerini geçiren ve bölgenin Mafya babası Hamza'nın verdiği işleri yapan,tembel adamlardan kurulu dört kafadardır.
Cevdet, tesadüfen öğrendiği Meksika hazinesinin peşine düşer. Ama hazinenin peşinde başkaları da vardır ve bir anda kendilerini Zigsonya köyünden Meksika'ya uzanacak bir maceranın içinde bulurlar.
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