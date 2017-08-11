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Amigos Meksika Hazinesi

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Amigos Meksika Hazinesi
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Filmin Konusu

Kaptan Cevdet'in başında olduğu AMIGOS, boş işler yaparak günlerini geçiren ve bölgenin Mafya babası Hamza'nın verdiği işleri yapan,tembel adamlardan kurulu dört kafadardır.
Cevdet, tesadüfen öğrendiği Meksika hazinesinin peşine düşer. Ama hazinenin peşinde başkaları da vardır ve bir anda kendilerini Zigsonya köyünden Meksika'ya uzanacak bir maceranın içinde bulurlar.

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