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Sinema>Film Arşiv >  Amman Hocam 2 - Les Profs 2
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Amman Hocam 2

Les Profs 2

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Fragmanlar


Amman Hocam 2
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 4.5 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Fransa'nın en kötü öğretmenleri çok gizli bir görev için İngiltere'ye gider. Bu sefer sınıfın başarısı tüm Kraliyetin geleceğini değiştirebilir. Bu filmde en iyi öğrenci, öğretmen hala kötü !!!

Galeri

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Yorumlar

  • imdb sinin düşük oluşuna bakmayın, gayet keyifli, güzel bi film olmuş derim . Sinema da izlemeye değer mi diye sorsaniz imkanı olan için cevabım ,evet ;)

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Oyuncular ve ekip

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