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Amman Hocam 2
Les Profs 2
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- IMDB Puanı : 4.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :22 Temmuz 2016
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :92 dk.
Filmin Konusu
Fransa'nın en kötü öğretmenleri çok gizli bir görev için İngiltere'ye gider. Bu sefer sınıfın başarısı tüm Kraliyetin geleceğini değiştirebilir. Bu filmde en iyi öğrenci, öğretmen hala kötü !!!
Galeri
Yorumlar
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imdb sinin düşük oluşuna bakmayın, gayet keyifli, güzel bi film olmuş derim . Sinema da izlemeye değer mi diye sorsaniz imkanı olan için cevabım ,evet ;)
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