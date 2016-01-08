Amman Hocam

Üniversite yerleştirme sınavlarında %12 başarı oranı ile bir kenar mahalle Lisesi yılının en kötü okulu seçilmiştir. En iyi öğretmenlerin bile başarısız olduğu bu okulda kurumu kurtarmak için kolları sıvayan yetkililer yaratıcı bir fikir ortaya atarlar: en kötü öğrencilere karşı en kötü öğretmenler. Bu benzersiz stil velileri pek memnun etmese de öğrencilerin ilgisini çeker…