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Amman Hocam

Les Profs

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Fragmanlar


Amman Hocam
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 5.2 / 10
  • Filmin Puanı : 5.2 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Üniversite yerleştirme sınavlarında %12 başarı oranı ile bir kenar mahalle Lisesi yılının en kötü okulu seçilmiştir. En iyi öğretmenlerin bile başarısız olduğu bu okulda kurumu kurtarmak için kolları sıvayan yetkililer yaratıcı bir fikir ortaya atarlar: en kötü öğrencilere karşı en kötü öğretmenler. Bu benzersiz stil velileri pek memnun etmese de öğrencilerin ilgisini çeker…

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Yorumlar

  • bu filmi izleyen var mı

  • 5 para etmez

  • Kötü bir film

  • Çok saçma bir filim

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Oyuncular ve ekip

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