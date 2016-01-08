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Amman Hocam
Les Profs
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- IMDB Puanı : 5.2 / 10
- Filmin Puanı : 5.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :8 Ocak 2016
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Üniversite yerleştirme sınavlarında %12 başarı oranı ile bir kenar mahalle Lisesi yılının en kötü okulu seçilmiştir. En iyi öğretmenlerin bile başarısız olduğu bu okulda kurumu kurtarmak için kolları sıvayan yetkililer yaratıcı bir fikir ortaya atarlar: en kötü öğrencilere karşı en kötü öğretmenler. Bu benzersiz stil velileri pek memnun etmese de öğrencilerin ilgisini çeker…
Galeri
Yorumlar
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bu filmi izleyen var mı
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5 para etmez
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Kötü bir film
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Çok saçma bir filim
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