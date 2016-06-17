Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Ammar 2: Cin İstilası
Paylaş

Ammar 2: Cin İstilası

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ammar 2: Cin İstilası
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (1 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Ammar filmlerinin ilki Ammar: Cin Tarikatı, 2009 yılında Emniyet tarafından bulunan bir kasetin izlenmesiyle kurgulanmıştı. Ammar 2: Cin İstilası'nda ise bu kaset, gazetecilik bölümü okuyan bir grup genç tarafından tez konusu olur. Feride ve Mustafa'nın şüpheli ölümünü araştırmak üzere bir belgesel hazırlamaya karar verirler. Olaya karışmış gerçek kişilerle görüşüp Fransa, Hollanda, Belçika'ya kadar gidip araştırmalarını tamamladıktan sonra son olarak Sivas'ta gerçek izlere ulaşırlar. Polisin kapattığı dosyanın Cinlerle bağlantılı olduğuna kesin olarak inanırlar. Olayın detayları derinleştikçe içinden çıkılmaz bir labirente düşerler. Dehşet verici olayları tüm gerçekliği ile kaydetmiş olurlar. Film, bu gerçek olayların kaydedildiği kasetten oluşmaktadır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Filmden şimdi çıktım maalesef olmamış.kesinlikle ilk film daha iyiydi.bi kere çok duragan ve senaryo zayıf kalmış.süpriz diye sona sakladıkları şeyse hiç ilgi çekici degildi.puanım 3.o da emek verip çektikleri için.dabbe 4,siccin 1 ve musallat iyi filmlerdi.umudumu kaybettmmedim bigün çok iyi diyecegm bi film olucak.

  • Film sinema seviyesini yakalayamamış. Bizim cektigimiz filmlerde diyologlar cok yapmacık olmakla beraber bazen oyunculuklarda cok alt sınıfta kalıyor. Bazı dakikaları ilgi cekici ve izletiyor bazı bolumlerde sıkılıyorsunuz. Merak ettiğim için bir kere daha bir Türk filmine gitmeye ikna olmuştum ama bu son oldu artık Türk filmlerini sadece dvdden takip edeceğim. (korku filminde geyik yapan saygısızların sayısı hala cok fazla tez zamanda soylarının tükenmesi dileğiyle)

  • Ya lütfen gevezelik için burayı kullanmayın.bunu serdar bey gibilere söylüyorum.buranın amacı filme gidip yorum yapmak .daha filmi izlemeden abuk subuk fikirlerinizi yazmanızdan bıktık! Ben bu ara gidicem ve herzamnki gibi objektif bi şekilde fikrimi yazcm.ben gidene dek filmi izlemiş birileri düzgün bi yorum yaparsa çok sevinirim

  • gercek olaylarin derken?? hahah

  • Fragmanı hoşuma gitti gidicem

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Ammar 2: Cin İstilası filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Ammar 2: Cin İstilası filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir