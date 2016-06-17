Ammar 2: Cin İstilası
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 3.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :17 Haziran 2016
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Filmin Konusu
Ammar filmlerinin ilki Ammar: Cin Tarikatı, 2009 yılında Emniyet tarafından bulunan bir kasetin izlenmesiyle kurgulanmıştı. Ammar 2: Cin İstilası'nda ise bu kaset, gazetecilik bölümü okuyan bir grup genç tarafından tez konusu olur. Feride ve Mustafa'nın şüpheli ölümünü araştırmak üzere bir belgesel hazırlamaya karar verirler. Olaya karışmış gerçek kişilerle görüşüp Fransa, Hollanda, Belçika'ya kadar gidip araştırmalarını tamamladıktan sonra son olarak Sivas'ta gerçek izlere ulaşırlar. Polisin kapattığı dosyanın Cinlerle bağlantılı olduğuna kesin olarak inanırlar. Olayın detayları derinleştikçe içinden çıkılmaz bir labirente düşerler. Dehşet verici olayları tüm gerçekliği ile kaydetmiş olurlar. Film, bu gerçek olayların kaydedildiği kasetten oluşmaktadır.
Galeri
Yorumlar
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Filmden şimdi çıktım maalesef olmamış.kesinlikle ilk film daha iyiydi.bi kere çok duragan ve senaryo zayıf kalmış.süpriz diye sona sakladıkları şeyse hiç ilgi çekici degildi.puanım 3.o da emek verip çektikleri için.dabbe 4,siccin 1 ve musallat iyi filmlerdi.umudumu kaybettmmedim bigün çok iyi diyecegm bi film olucak.
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Film sinema seviyesini yakalayamamış. Bizim cektigimiz filmlerde diyologlar cok yapmacık olmakla beraber bazen oyunculuklarda cok alt sınıfta kalıyor. Bazı dakikaları ilgi cekici ve izletiyor bazı bolumlerde sıkılıyorsunuz. Merak ettiğim için bir kere daha bir Türk filmine gitmeye ikna olmuştum ama bu son oldu artık Türk filmlerini sadece dvdden takip edeceğim. (korku filminde geyik yapan saygısızların sayısı hala cok fazla tez zamanda soylarının tükenmesi dileğiyle)
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Ya lütfen gevezelik için burayı kullanmayın.bunu serdar bey gibilere söylüyorum.buranın amacı filme gidip yorum yapmak .daha filmi izlemeden abuk subuk fikirlerinizi yazmanızdan bıktık! Ben bu ara gidicem ve herzamnki gibi objektif bi şekilde fikrimi yazcm.ben gidene dek filmi izlemiş birileri düzgün bi yorum yaparsa çok sevinirim
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gercek olaylarin derken?? hahah
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Fragmanı hoşuma gitti gidicem