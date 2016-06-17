Ammar filmlerinin ilki Ammar: Cin Tarikatı, 2009 yılında Emniyet tarafından bulunan bir kasetin izlenmesiyle kurgulanmıştı. Ammar 2: Cin İstilası'nda ise bu kaset, gazetecilik bölümü okuyan bir grup genç tarafından tez konusu olur. Feride ve Mustafa'nın şüpheli ölümünü araştırmak üzere bir belgesel hazırlamaya karar verirler. Olaya karışmış gerçek kişilerle görüşüp Fransa, Hollanda, Belçika'ya kadar gidip araştırmalarını tamamladıktan sonra son olarak Sivas'ta gerçek izlere ulaşırlar. Polisin kapattığı dosyanın Cinlerle bağlantılı olduğuna kesin olarak inanırlar. Olayın detayları derinleştikçe içinden çıkılmaz bir labirente düşerler. Dehşet verici olayları tüm gerçekliği ile kaydetmiş olurlar. Film, bu gerçek olayların kaydedildiği kasetten oluşmaktadır.