Ammar: Cin Tarikatı

Feride, sevgilisi, ev arkadaşı ve arasını yapmayı düşündüğü Barkın hafta sonu bir dağ evine gitmeye karar verirler. Fakat istenmeyen sürpriz misafir Canan’ın gelmesiyle yolculuk gergin başlar. Bu klasik başlangıç daha önce şahit olmadığımız türden bir bulmacaya Feride’nin gözünden bizi davet eder. Birbiri ardına gelişen korkunç olaylar başta Feride olmak üzere herkesi içinden çıkması imkansız olan, adeta bir labirentin içine hapseder.