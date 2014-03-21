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Ammar: Cin Tarikatı

2 kişi izlemiş. | 138 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ammar: Cin Tarikatı
  • IMDB Puanı : 4.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Feride, sevgilisi, ev arkadaşı ve arasını yapmayı düşündüğü Barkın hafta sonu bir dağ evine gitmeye karar verirler. Fakat istenmeyen sürpriz misafir Canan’ın gelmesiyle yolculuk gergin başlar. Bu klasik başlangıç daha önce şahit olmadığımız türden bir bulmacaya Feride’nin gözünden bizi davet eder. Birbiri ardına gelişen korkunç olaylar başta Feride olmak üzere herkesi içinden çıkması imkansız olan, adeta bir labirentin içine hapseder.

Galeri

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Yorumlar

  • çok dehşetttttt bi filmmmmmm......;)

  • Turk korku filmlerine sans veririm, cogunuda sinemada izlerim. Ama bu film hic olmamis.

  • Her ne kadar, artik sıktı bu cin filimleri baska konumuz yok desekte maalesef imdb puanina aldanip izledik.korkunun K si yok bu 1.. Oyuncluklar sifir.. Dizi filmden cok daha basit ve dogalliktan uzak..sacma bi konu, basit bi isleyis, 1-2 efekt ve husran.. Musallati izledim begendim diyorsaniz, bu film yanindan gecmez.. Lutfen paraniza yazik etmeyin..

  • bu filmin nasıl oldugu hakkında bilgi verirseniz iyi olur gencler yakın zamanda gidecem cükü :Ddd

  • Boşuna zamanınızı paranızı harcamayın. Dabbe Filmi bile kötü olmasına rağmen bu filmden daha iyiydi.

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Oyuncular ve ekip

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