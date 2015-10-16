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Amy
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- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel, Biyografi, Müzik
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :16 Ekim 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :128 dk.
Filmin Konusu
Senna, Far North gibi filmleriyle tanınan, BAFTA ödüllü yönetmen Asif Kapadia, AMY filmiyle 6 kez Grammy Ödülü kazanmış ünlü şarkıcı Amy Winehouse’un yürek burkan hayat hikayesini sanatçının kendi sözleriyle beyazperdeye taşıyor.
Gün yüzüne çıkmamış arşiv görüntülerinin ve daha önce dinlemediğimiz şarkıların da yer aldığı, vurucu, duygu dolu film, pek azımızın yapabileceği bir şekilde yaşadığımız dünyaya ışık tutuyor.
Galeri
Yorumlar
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mukemmel bi filmdi...
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Yalın bir sanatçı Kalbi...
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