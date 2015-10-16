Senna, Far North gibi filmleriyle tanınan, BAFTA ödüllü yönetmen Asif Kapadia, AMY filmiyle 6 kez Grammy Ödülü kazanmış ünlü şarkıcı Amy Winehouse’un yürek burkan hayat hikayesini sanatçının kendi sözleriyle beyazperdeye taşıyor.



Gün yüzüne çıkmamış arşiv görüntülerinin ve daha önce dinlemediğimiz şarkıların da yer aldığı, vurucu, duygu dolu film, pek azımızın yapabileceği bir şekilde yaşadığımız dünyaya ışık tutuyor.

