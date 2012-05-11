Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Anadolu Ateşi
Paylaş

Anadolu Ateşi

0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Anadolu Ateşi
Genel izleyici kitlesi
3 Boyutlu
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (8 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan, her yöreden derlenmiş 3000 halk dansı figürü 3D olarak sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Ünlü dans gösterisinin sinema filmi detaylı çekimleri 100 kişilik animasyon ve profesyonel 3D çekim ekibi tarafından 6 aylık süre içinde gerçekleştirildi. Dünya standartlarında 3D efekt ve animasyonlar ile desteklenerek izleyiciyi konseptin içinde tarihte yolculuğa çıkartıyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • keşke gösterilere gidebilseydik ama yinede izledim. 8/10

  • sinemada da olsa izleyin

  • 7,5/10

  • gösteri kadar güzel olmamış filmde ama yine de izlemeyenler izlesin

  • mutlaka izlenmeli!! :)

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Anadolu Ateşi filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Anadolu Ateşi filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir