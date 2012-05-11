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Anadolu Ateşi
0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Müzikal
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :11 Mayıs 2012
- Dağıtıcı :Özen Film
- Resmi Sitesi : http://www.anadoluatesi3d.com/
Filmin Konusu
Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan, her yöreden derlenmiş 3000 halk dansı figürü 3D olarak sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Ünlü dans gösterisinin sinema filmi detaylı çekimleri 100 kişilik animasyon ve profesyonel 3D çekim ekibi tarafından 6 aylık süre içinde gerçekleştirildi. Dünya standartlarında 3D efekt ve animasyonlar ile desteklenerek izleyiciyi konseptin içinde tarihte yolculuğa çıkartıyor.
Galeri
Yorumlar
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keşke gösterilere gidebilseydik ama yinede izledim. 8/10
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sinemada da olsa izleyin
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7,5/10
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gösteri kadar güzel olmamış filmde ama yine de izlemeyenler izlesin
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mutlaka izlenmeli!! :)
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