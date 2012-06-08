Tamamen Kıbrıs yapımı olan filmin çalışanları, Kıbrıs’ta sinema üretiminin hayat bulması adına çıktıkları bu zor yolda çalışmalarına devam etmekte kararlı olduklarını belirtiyorlar. Ülkenin yakın tarihi ve günümüzle ilgili, her bireyin anlatacak ve filmlere konu olacak bir hayat hikâyesinin olduğu bu coğrafya parçasında yapacak çok işleri olduğuna inanıyorlar.