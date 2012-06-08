Anahtar
- IMDB Puanı : 7.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gizem
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Kıbrıs
- Gösterim Tarihi :8 Haziran 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :103 dk.
Filmin Konusu
Tamamen Kıbrıs yapımı olan filmin çalışanları, Kıbrıs’ta sinema üretiminin hayat bulması adına çıktıkları bu zor yolda çalışmalarına devam etmekte kararlı olduklarını belirtiyorlar. Ülkenin yakın tarihi ve günümüzle ilgili, her bireyin anlatacak ve filmlere konu olacak bir hayat hikâyesinin olduğu bu coğrafya parçasında yapacak çok işleri olduğuna inanıyorlar.
Galeri
Yorumlar
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Adamlar Kıbrıs' da sinema sektörü gelişsin diye film yapmaya koyuluyorlar, bizim her zamanki gibi zor beğenen Türk izleyicisi de "basit miydi, amatör bir yapım sanki(amatör işte), düşük not vermeler" mantıklı olun biraz ya...
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ne bilim basitmiydi neydi ??.
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Süper bir film . izlenmesi gerekiyor. KKTC de sinema sektörü yok ama süper bir iş cıkarmışlar. Kurgusu ve Hikayesi cok iyi. Herkese tavsiye ediyorum.
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ilgi çekici ama önce bi gidip izleyip yorum yapılmalı.
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amatör bir yapım sanki