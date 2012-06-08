Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Anahtar
Paylaş

Anahtar

0 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Anahtar
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (7 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Tamamen Kıbrıs yapımı olan filmin çalışanları, Kıbrıs’ta sinema üretiminin hayat bulması adına çıktıkları bu zor yolda çalışmalarına devam etmekte kararlı olduklarını belirtiyorlar. Ülkenin yakın tarihi ve günümüzle ilgili, her bireyin anlatacak ve filmlere konu olacak bir hayat hikâyesinin olduğu bu coğrafya parçasında yapacak çok işleri olduğuna inanıyorlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Adamlar Kıbrıs' da sinema sektörü gelişsin diye film yapmaya koyuluyorlar, bizim her zamanki gibi zor beğenen Türk izleyicisi de "basit miydi, amatör bir yapım sanki(amatör işte), düşük not vermeler" mantıklı olun biraz ya...

  • ne bilim basitmiydi neydi ??.

  • Süper bir film . izlenmesi gerekiyor. KKTC de sinema sektörü yok ama süper bir iş cıkarmışlar. Kurgusu ve Hikayesi cok iyi. Herkese tavsiye ediyorum.

  • ilgi çekici ama önce bi gidip izleyip yorum yapılmalı.

  • amatör bir yapım sanki

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Anahtar filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Anahtar filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir