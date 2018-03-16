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Anath Ashram
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :1937
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Prithviraj Kapoor , Umasashi , Nemo , Najmul Hussain , Jagdish Sethi , Nawab , Trilok Kapoor , Manorama , Master Satu
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :136 dk.
- Dağıtıcı :New Theatres Limited
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