Angry Birds
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 9.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :13 Mayıs 2016
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
- Müzik :
Filmin Konusu
Film bizi nüfusu tamamen –ya da neredeyse tamamen– mutlu ve uçamayan kuşlardan oluşan bir adaya götürüyor. Bu cennet köşede, öfke sorunu olan Red, hızlı Chuck ve gelgitleri olan Bomba hep dışarıda kalmıştır. Fakat ada gizemli yeşil domuzcuklar tarafından ziyaret edildiğinde, domuzların neyin peşinde olduğunu çözmek bu dışlanmış kuşlara kalır.
Galeri
Yorumlar
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Shrek,ters yüz veya vb büyüklerin de eğlenebilecekleri bir animasyon değil.4-8 arası çocukların rahatlıkla anlayabileceği ve sevebileceği bir animasyon olmuş.
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Hiç sıkılmadan izledim çok güzeldi umarım devamı gelir.
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çok eğlenceli bir animasyondu
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çok güzeldi çocuklarla beraber beğendik
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çok güzel olmuş,ben bile kizimin yaninda gozumu kirpmadan seyrettim.