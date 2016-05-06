Ankara Yazı Veda Mektubu
- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 9.4 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2016
- Gösterim Tarihi :6 Mayıs 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Türkiye'nin sıkıyönetimle yönetildiği yıllarda, Ankara'da solcuların gittiği bir kahvehane 10 Ağustos 1978 günü taranır. Bu olay daha sonraları Balgat Katliamı olarak anılacaktır. Olaydan birkaç saat sonra, polis etraftaki semtlerde olayla bağlantısı olduğunu düşündüğü birçok ülkücü genci gözaltına alır. İçlerinde o sırada 20 yaşlarında olan Mustafa Pehlivanoğlu adında bir genç de vardır. Mustafa'nın gözaltına alınmasıyla annesi Zeynep ve babası Ahmet Bey'in hukuk mücadelesi başlamış olur. Daha sonra 12 Eylül Askeri Darbesi'nin kurduğu mahkemede idam cezası alan Mustafa Pehlivanoğlu, anne ve babasının haberi bile olmadan bir sabah idam edilir.
Galeri
Yorumlar
-
mükemmel film gidin
-
arkadaşalar bu filme sağcı,solcu milliyetçi herkesin gitmesi lazım biz bu zamana kadar uyutularak geldik resmen geçmişten bağımsız ve bihaberiz çok değil yaklaşık bi 30 40 yıl önce olanların sadece bir kısmı az çok gösterilmeye çalıiılmış ki oyuncular tek kelimeyle muhteşem başından sonuna kadar ağladım ben etkilenmemek elde değil 5 numara 10 yıldız kesinlikle gitmenizi tavsiye ediyorum….
-
onlara ölü demeyin,onlar diridirler...Allah davasına allah yolunda öldüler
-
1-2 tane konuşma sahnesi yapmacık olmuş gibi. ayrıca döneme ait daha fazla görsel kullanılmış olsaydı çok daha kaliteli olurdu.
-
Kenen evren bunun katilidir inşallah cehennemde cayır cayır yanıyordur şimdi kenan evren