Ankara Yazı Veda Mektubu

Türkiye'nin sıkıyönetimle yönetildiği yıllarda, Ankara'da solcuların gittiği bir kahvehane 10 Ağustos 1978 günü taranır. Bu olay daha sonraları Balgat Katliamı olarak anılacaktır. Olaydan birkaç saat sonra, polis etraftaki semtlerde olayla bağlantısı olduğunu düşündüğü birçok ülkücü genci gözaltına alır. İçlerinde o sırada 20 yaşlarında olan Mustafa Pehlivanoğlu adında bir genç de vardır. Mustafa'nın gözaltına alınmasıyla annesi Zeynep ve babası Ahmet Bey'in hukuk mücadelesi başlamış olur. Daha sonra 12 Eylül Askeri Darbesi'nin kurduğu mahkemede idam cezası alan Mustafa Pehlivanoğlu, anne ve babasının haberi bile olmadan bir sabah idam edilir.