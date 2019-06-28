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Annabelle Comes Home
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :28 Haziran 2019
- Yönetmen :
- Dağıtıcı :WARNER BROS TURKEYA
Filmin Konusu
Şeytan ve cinlerin varlığını araştıran Ed ve Lorraine Warren çifti, oyuncak bebek Annabelle’in yarattığı yıkımı durdurmak için onu evlerine getirmeye karar verir. İçine cin giren bebeği evlerindeki eser odasına kapatan çift, onu kutsal bir camın arkasına koyar ve yardımını istedikleri bir rahibin kutsal duasıyla kapatırlar. Ancak bu da Annabelle’i durdurmaya yetmez. Annabelle odadaki diğer kötü ruhları uyandırır ve onlara yeni bir hedef verir: Warren çiftinin 10 yaşındaki kızı Judy ve onun arkadaşları.
Galeri
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