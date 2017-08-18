Annabelle: Kötülüğün Doğuşu

"Anabelle: Kötülüğün Doğuşu" filminde, küçük kızları birkaç yıl önce trajik bir şekilde ölen, oyuncak bebek yapımıyla uğraşan bir adam ve eşi, kapanan bir yetimhanenin kızlarını ve görevli rahibesini evlerinde misafir ederler. Daha sonrasında da bu grup oyuncakçının yarattığı lanetli Annabelle'in hedefi haline gelirler.