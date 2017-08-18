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Annabelle: Kötülüğün Doğuşu

Annabelle: Creation

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Annabelle: Kötülüğün Doğuşu
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Korku, Gerilim
  • Yapım Yılı :2017
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :18 Ağustos 2017
  • Süre :109 dk.

 

Filmin Konusu

"Anabelle: Kötülüğün Doğuşu" filminde, küçük kızları birkaç yıl önce trajik bir şekilde ölen, oyuncak bebek yapımıyla uğraşan bir adam ve eşi, kapanan bir yetimhanenin kızlarını ve görevli rahibesini evlerinde misafir ederler. Daha sonrasında da bu grup oyuncakçının yarattığı lanetli Annabelle'in hedefi haline gelirler.

Galeri

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Yorumlar

  • Siteye editor alinmis herhalde uzun zamandir mynet sinema uygulamasi basi bostu.. imdb puanlari girilmemis fragmanlar yoktu ve yorumlarimiz yayinlanmiyordu. Alternatifi olmayan bir uygulama bu sahip cik mynet.

  • Gercekten kotuydu

  • Son derece sıradan tv filmi kıvamında korku filmi sevenler uykusu kaçıp başka bir program bulamamışsa izleyebilir.

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