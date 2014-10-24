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Annabelle

Annabelle

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Fragmanlar


Annabelle
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Kötülüğü içinde barındıran Annabelle adlı oyuncak bebek, Connecticut’ta bir müzede kilit altında tutulmakta ve ayda iki kez rahip tarafından kutsanmaktadır. Annabelle filmi kötülüğün bu oyuncak bebekte ortaya çıkmasından öncesini anlatıyor. John Form hamile eşi Mia için sonunda mükemmel hediyeyi bulmuştur: Çok güzel, el yapımı, bembeyaz bir gelinlik giymiş, oyuncak bir bebek. Ancak, Mia’nın Annabelle için duyduğu sevinç fazla uzun sürmeyecektir.

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Yorumlar

  • Korku seansını izlediyseniz , beğendiyseniz Bu filmi de beğeneceksiniz. Annabelle biraz chucky zamanlarına götürdü beni.

  • Bu tarz filmleri seviyorum

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Oyuncular ve ekip

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