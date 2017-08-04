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Anne

Kidnap

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Anne
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Karla Mcoy, oğlu Frankie ile keyifli zaman geçirtmek dileğiyle onu parka getirir. Sürekli birbirleriyle iletişim kuran ikili bir anda çocuğun ortadan kaybolmasıyla birbirlerinden koparlar. Panik içinde oğlunu arayan Karla Mcoy, kaçırılan oğlunun kaderini başkasının ellerine bırakmamakta kararlıdır.

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