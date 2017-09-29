Sinema>Film Arşiv > anne! - Mother!
anne!
Mother!
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram, Gizem
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :29 Eylül 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Darren Aronofsky'nin yeni filmi anne!; mutlu mesut, sakin bir hayat geçiren bir çiftin, evlerine gelen bir grup davetsiz misafirle birlikte yokuşa sürülen ilişkilerinin anlatıldığı psikolojik gerilim.
Galeri
Yorumlar
-
mukemmel bir film; metaforlarla dolu.. tabi metaforu cozmek biraz zaman aliyor..
-
Sıkıcı
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.