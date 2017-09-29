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Sinema>Film Arşiv >  anne! - Mother!
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anne!

Mother!

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Fragmanlar


anne!
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Darren Aronofsky'nin yeni filmi anne!; mutlu mesut, sakin bir hayat geçiren bir çiftin, evlerine gelen bir grup davetsiz misafirle birlikte yokuşa sürülen ilişkilerinin anlatıldığı psikolojik gerilim.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • mukemmel bir film; metaforlarla dolu.. tabi metaforu cozmek biraz zaman aliyor..

  • Sıkıcı

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Oyuncular ve ekip

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