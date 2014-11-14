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Annemin Şarkısı

Klama Dayika Min

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Fragmanlar


Annemin Şarkısı
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ali, annesi Nigar’la beraber Tarlabaşı’nda yaşamaktadır. Doğu’da köylerinin boşaltılması üzerine göç ettikleri mahallede hayatları tekrar kesintiye uğramıştır. Şehirden uzak yüksek beton binaların arasına taşınmalarıyla beraber sorunlar başlar. Komşularının köye geri döndüğüne inanan Nigar, sabahları köyüne dönmek için hazırlanır. Bazı günlerse, kendini İstanbul sokaklarına atar. Ali, annesini mutlu etmek için çeşitli yöntemlere başvurur.

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Yorumlar

  • İzlenilmesi gereken bir film.!! Gayet güzeldi.!!

  • çok güzeldi çok duygulandik izlerken (

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Oyuncular ve ekip

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