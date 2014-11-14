Sinema>Film Arşiv > Annemin Şarkısı - Klama Dayika Min
Annemin Şarkısı
Klama Dayika Min
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Almanya, Fransa, Türkiye
- Gösterim Tarihi :14 Kasım 2014
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
Ali, annesi Nigar’la beraber Tarlabaşı’nda yaşamaktadır. Doğu’da köylerinin boşaltılması üzerine göç ettikleri mahallede hayatları tekrar kesintiye uğramıştır. Şehirden uzak yüksek beton binaların arasına taşınmalarıyla beraber sorunlar başlar. Komşularının köye geri döndüğüne inanan Nigar, sabahları köyüne dönmek için hazırlanır. Bazı günlerse, kendini İstanbul sokaklarına atar. Ali, annesini mutlu etmek için çeşitli yöntemlere başvurur.
Galeri
Yorumlar
-
İzlenilmesi gereken bir film.!! Gayet güzeldi.!!
-
çok güzeldi çok duygulandik izlerken (
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.