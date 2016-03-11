Annemin Yarası
- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :11 Mart 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Salih on sekiz yaşına geldiğinde kayıp ailesini bulmak üzere yetimhaneyi terk eder ve babasını ararken bir çiftlikte işe başlar. Hiç beklemediği bir anda hayalindeki yuvayı bulmuştur. Heyecan ve tansiyon yükseldikçe yeni sırlar da su üstüne çıkar. Salih geçmişinden kurtulup bu yuvada mutlu olabilecek midir?
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
-
Gayet başarılı bir film, tavsiye ederim
-
hiçbişey anlamadım filmden, karekterler falan yerine oturmuş ama konu anlatımı dağınık
-
Konusu kulağa sıradan gelse de gayet güzel filmdi. Dram ve komedi dengesi yerinde. Oyunculuk harika.
-
Son zamanlarda gittiğim en güzel filmdi.Müthiş mekanlar,mükemmel oyunculuk,harika bir çekim ve senaryo.Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Herkese tavsiye ediyorum.Türk sinaması adına gurur duydum.
-
Filmi bugün izledim elimde olmayan nedenlerle ilk seans bitince kalkmak zorunda kaldım. İzlenecek filimler arasında güzel bir film olduğunu düşünüyorum oyuncu kalitesi ve ilerleyişi güzel