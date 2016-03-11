Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Annemin Yarası
Paylaş

Annemin Yarası

3 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Annemin Yarası
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (24 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Salih on sekiz yaşına geldiğinde kayıp ailesini bulmak üzere yetimhaneyi terk eder ve babasını ararken bir çiftlikte işe başlar. Hiç beklemediği bir anda hayalindeki yuvayı bulmuştur. Heyecan ve tansiyon yükseldikçe yeni sırlar da su üstüne çıkar. Salih geçmişinden kurtulup bu yuvada mutlu olabilecek midir?


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Gayet başarılı bir film, tavsiye ederim

  • hiçbişey anlamadım filmden, karekterler falan yerine oturmuş ama konu anlatımı dağınık

  • Konusu kulağa sıradan gelse de gayet güzel filmdi. Dram ve komedi dengesi yerinde. Oyunculuk harika.

  • Son zamanlarda gittiğim en güzel filmdi.Müthiş mekanlar,mükemmel oyunculuk,harika bir çekim ve senaryo.Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Herkese tavsiye ediyorum.Türk sinaması adına gurur duydum.

  • Filmi bugün izledim elimde olmayan nedenlerle ilk seans bitince kalkmak zorunda kaldım. İzlenecek filimler arasında güzel bir film olduğunu düşünüyorum oyuncu kalitesi ve ilerleyişi güzel

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Annemin Yarası filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Annemin Yarası filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir