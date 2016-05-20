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Annemle Geçen Yaz

Que Horas Ela Volta? (The Second Mother)

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Fragmanlar


Annemle Geçen Yaz
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.8 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Val, işini ciddiye alan, yıllardır aynı aile için çalışan yatılı bir hizmetçidir. Mütevazi tavırlarıyla, bebekliğinden beri çocuklarına bakıcılık yaptığı Sao Paulo'lu zengin işverenlerine her gün tüm çalışkanlığı ve sadakati ile hizmet eder. Bu şık evde her şeyin yeri, yolu, yordamı bellidir; ta ki Val'in hırslı ve akıllı kızı Jessica, üniversite giriş sınavına girmek için Sao Paulo'ya gelene dek… Jessica'nın genç oluşu, kendinden aşırı emin halleri, ev sakinlerinin huzurunu kaçıracak ve evdeki hassas dengeleri alt-üst edecektir. Val ise sadakatinin sınırlarına ve feda edebileceklerinin neler olduğuna karar vermelidir.

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Yorumlar

  • Güzelllll film

  • bu film adlarını doğru çevirin arkadaş zeka sınırı koyulmalı bu isim seçenlere

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Oyuncular ve ekip

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