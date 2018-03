Annie, ebeveynleri tarafından, bir gün onun için geri gelecekleri sözüyle terk edilmiştir ve o zamandan beri de kötü üvey annesi Miss Hannigan ile zor bir hayatı olmuştur. Ancak, Annie için her şey değişmek üzeredir. New York belediye başkanı adayı olan Will Stacks, son derece zeki Başkan Yardımcısı Grace ve kampanya danışmanı Guy’ın önerisi ile, adaylık kampanyasına Annie’yi de dahil eder.