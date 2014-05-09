Anormal Aktivite

Kisha ve Malcolm hayallerindeki eve kavuşmuşlardır fakat evde tuhaf olaylar olmaktadır. Uçuşan mobilyalar, etraftan gelen garip sesler ve kokular, onları yataktan çeken görünmez güçler. Evde kötü bir ruhun varlığından emin olan çift önce bu durumu kendi başlarına halletmeye çalışırlar. Kisha evdeki kötü ruh tarafından ele geçirilince Malcolm aklına gelen her türlü yönteme başvurur. Eve rahip, medyum, hayalet avcısı ve hatta gangster kuzenini bile çağırır.