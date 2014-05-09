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Anormal Aktivite
A Haunted House
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- IMDB Puanı : 5.1 / 10
- Filmin Puanı : 5.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Komedi
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :9 Mayıs 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :86 dk.
Filmin Konusu
Kisha ve Malcolm hayallerindeki eve kavuşmuşlardır fakat evde tuhaf olaylar olmaktadır. Uçuşan mobilyalar, etraftan gelen garip sesler ve kokular, onları yataktan çeken görünmez güçler. Evde kötü bir ruhun varlığından emin olan çift önce bu durumu kendi başlarına halletmeye çalışırlar. Kisha evdeki kötü ruh tarafından ele geçirilince Malcolm aklına gelen her türlü yönteme başvurur. Eve rahip, medyum, hayalet avcısı ve hatta gangster kuzenini bile çağırır.
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Yorumlar
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ÇOK İYİ BENCE İZLENMELİ
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afişler çok iyiymiş
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bu film 2013 yapımı daha Türkiye'ye yeni gelmiş. filmin ikincisi çekildi de yurtdışında vizyona girdi bile. ama komik film. korkunç film serisini sevenler için güzel:)
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