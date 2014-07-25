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Anormol Aktivite 2

A Haunted House 2

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Fragmanlar


Anormol Aktivite 2
  • IMDB Puanı : 4.7 / 10
  • Filmin Puanı : 4.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ülkemizde de vizyona giren Anormal Aktivite filminin devamı niteliğindeki korku parodisi. Çok sevdiği Kisha’yı bir trafik kazasında kaybeden Malcolm, hayatında yeni bir sayfa açarak iki çocuk annesi Megan ile evlenir. Olaylar günlük paranormal düzenine geri döner. Tüm sıra dışı şeyler onların evini ve çocuklarını bulur. Fakat bu sırada canlanarak hayata geri dönen Kisha’nın mahalleye taşınması hayatlarını alt üst edecektir.

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