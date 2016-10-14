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Ansızın
Auf Einmal (All of a Sudden)
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- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Almanya
- Gösterim Tarihi :14 Ekim 2016
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- Süre :112 dk.
Filmin Konusu
Karsten'in dairesindeki parti bittiğinde, Anna dışındaki tüm konuklar ayrılır. Bu gizemli kadına hayranlıkla yaklaşan Karsten'ın sağlam temeller üzerine oturttuğu hayatı, bir zayıflık anında kontrolünden çıkıp felakete dönüşecektir. Almanya'nın bu ufak taşra kasabasında hayal kırıklığı öfkeyi ateşleyecek, adalet ikiyüzlülüğün arkasına gizlenecek ve sonunda kötülük yüzünü gösterecektir.
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