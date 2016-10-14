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Ansızın

Auf Einmal (All of a Sudden)

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Fragmanlar


Ansızın
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Karsten'in dairesindeki parti bittiğinde, Anna dışındaki tüm konuklar ayrılır. Bu gizemli kadına hayranlıkla yaklaşan Karsten'ın sağlam temeller üzerine oturttuğu hayatı, bir zayıflık anında kontrolünden çıkıp felakete dönüşecektir. Almanya'nın bu ufak taşra kasabasında hayal kırıklığı öfkeyi ateşleyecek, adalet ikiyüzlülüğün arkasına gizlenecek ve sonunda kötülük yüzünü gösterecektir.

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