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Antep Fıstığı

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Antep Fıstığı
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Oğuz Yalçın'ın yönettiği Antep Fıstığı, Almanya'da doğup büyümüş, babası Gaziantepli olan Simge'nin, dedesinin kendisine miras bırakması sonucu Gaziantep'e gelmesiyle gelişen olayları anlatıyor.

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