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Antep Fıstığı
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2018
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :16 Şubat 2018
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- Görüntü Yönetmeni :
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- Süre :104 dk.
Filmin Konusu
Oğuz Yalçın'ın yönettiği Antep Fıstığı, Almanya'da doğup büyümüş, babası Gaziantepli olan Simge'nin, dedesinin kendisine miras bırakması sonucu Gaziantep'e gelmesiyle gelişen olayları anlatıyor.
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