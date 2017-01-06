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Anthropoid

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Fragmanlar


Anthropoid
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, Hitler'in güvendiği generallerden biri olan ve milyonların katledildiği Nihai Çözüm felaketinin mimarlarından Reinhard Heydrich'in, Müttefikler tarafından eğitilen bir Çek grup tarafından öldürülmesini anlatıyor.

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Yorumlar

  • Konu güzel oyunculuklar da fakat film son derece vasat. Sinemada izlemeye değmez

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Oyuncular ve ekip

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