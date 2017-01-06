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Anthropoid
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- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Biyografi, Tarih, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Fransa, İngiltere, Çek Cumhuriyeti
- Gösterim Tarihi :6 Ocak 2017
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :120 dk.
Filmin Konusu
Film, Hitler'in güvendiği generallerden biri olan ve milyonların katledildiği Nihai Çözüm felaketinin mimarlarından Reinhard Heydrich'in, Müttefikler tarafından eğitilen bir Çek grup tarafından öldürülmesini anlatıyor.
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Yorumlar
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Konu güzel oyunculuklar da fakat film son derece vasat. Sinemada izlemeye değmez
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