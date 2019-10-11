Apparition

Ölülerle birlikte yaşamayı sağlayan bir program kullanan bir grup genç, programın yönlendirmesi sonucu kendilerini terk edilmiş bir şatoda bulur. Gençler şatoya ilk defa adım atmıştır ancak içerisini araştırmaya başlayınca şok edici gerçeklerle karşı karşıya kalırlar. Şatonun, gençlerin geçmişi ile ilgili korkunç bir bağlantısı vardır.