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Aquarela

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Aquarela
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Aquarela isimli belgeselin başrolünde izlediğimiz şey, dünyanın en özel ve değerli maddesi. Hayır değerli bir taş değil, en berrak haliyle su. Su ile etkileşim halinde deneyimlenebilecek tüm hisleri filme çekmek istediğini belirten yönetmenVictor Kossakovsky'nin belgeselinde,96 kare çekilmiş muhteşem görüntülerle suyun güzelliğine, huzur verciliğine, canlandırıcı etkisine, ilham periliğine ve hatta yok ediciliğine şahit olacaksınız.

Galeri

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