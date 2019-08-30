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Aquarela
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel
- Yapım Yılı :2018
- Ülke : ABD, Almanya, İngiltere, Danimarka
- Gösterim Tarihi :30 Ağustos 2019
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Aquarela isimli belgeselin başrolünde izlediğimiz şey, dünyanın en özel ve değerli maddesi. Hayır değerli bir taş değil, en berrak haliyle su. Su ile etkileşim halinde deneyimlenebilecek tüm hisleri filme çekmek istediğini belirten yönetmenVictor Kossakovsky'nin belgeselinde,96 kare çekilmiş muhteşem görüntülerle suyun güzelliğine, huzur verciliğine, canlandırıcı etkisine, ilham periliğine ve hatta yok ediciliğine şahit olacaksınız.
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