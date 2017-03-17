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Aquarius
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- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Brezilya, Fransa
- Gösterim Tarihi :17 Mart 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :142 dk.
Filmin Konusu
Kleber Mendonça Filho'nun Cannes Film Festivali'nde yarışan filmi Aquarius, altmışında yaşamdan vazgeçmemiş olan Clara ve onun yaşadığı muhit üzerinden toplumun fotoğrafını çekiyor.
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