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Aquarius

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Fragmanlar


Aquarius
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kleber Mendonça Filho'nun Cannes Film Festivali'nde yarışan filmi Aquarius, altmışında yaşamdan vazgeçmemiş olan Clara ve onun yaşadığı muhit üzerinden toplumun fotoğrafını çekiyor.

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