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Arabalar 3

Cars 3

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Fragmanlar


Arabalar 3
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 5.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Yeni nesil hızlı yarış arabaları tarafından gafil avlanan efsanevi Şimşek McQueen, sevdiği sporda aniden bir kenara itilmiştir. Oyuna geri dönmek için, hevesli genç yarış teknisyeni Cruz Ramirez'in yardımına, kazanmak için bir plana, merhum Hudson Hornet'in verdiği ilhama ve birkaç beklenmedik numaraya ihtiyacı vardır. #95'in işinin henüz bitmediğini kanıtlamak, Piston Kupasının en büyük yarışında bu şampiyonun yüreğini sınayacaktır.

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