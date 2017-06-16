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Arabalar 3
Cars 3
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- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 5.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :16 Haziran 2017
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- Müzik :
- Süre :109 dk.
Filmin Konusu
Yeni nesil hızlı yarış arabaları tarafından gafil avlanan efsanevi Şimşek McQueen, sevdiği sporda aniden bir kenara itilmiştir. Oyuna geri dönmek için, hevesli genç yarış teknisyeni Cruz Ramirez'in yardımına, kazanmak için bir plana, merhum Hudson Hornet'in verdiği ilhama ve birkaç beklenmedik numaraya ihtiyacı vardır. #95'in işinin henüz bitmediğini kanıtlamak, Piston Kupasının en büyük yarışında bu şampiyonun yüreğini sınayacaktır.
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