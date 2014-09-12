40 yaşındaki Dürzi olan Joseph’in, köyünden ayrılma sebebi Dürzi din kurallarına aykırı olarak Yahudi bir kadınla evlenmesidir.

Joseph eşinden ayrılmasından 17 yıl sonra, Dürzi kabul edilmeyen 16 yaşındaki kızı Smadar ve 14 yaşındaki oğlu Eli adlı iki çocuğuyla beraber annesiyle yaşamak için köyüne geri döner.

Joseph’in geri dönüşü kavgalara neden olur. Başta annesi Afifa onları kabul etmez ancak daha sonra fikrini değiştirir ve bütün köyün geleneksel kurallarına ve dini liderlerine karşı çıkar.