İstanbul’da yaşayan genç bir punk olan Ozan, yurtdışında yaşama hayalleri kurar.Ozan’ın babası Altan da müzik kariyeri olan bir sanatçıdır fakat darbe sonrası müzik kariyeri sona ermiştir. Sinirlenip evi terk eden Ozan, arkadaşı plakçı Deniz’den Kaliforniya’ya giden bir gemi hakkında bilgi alır.