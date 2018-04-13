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Arada
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gençlik, Müzik
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :13 Nisan 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :88 dk.
- Resmi Sitesi : https://www.aradafilm.com/
Filmin Konusu
İstanbul’da yaşayan genç bir punk olan Ozan, yurtdışında yaşama hayalleri kurar.Ozan’ın babası Altan da müzik kariyeri olan bir sanatçıdır fakat darbe sonrası müzik kariyeri sona ermiştir. Sinirlenipevi terk eden Ozan, arkadaşı plakçı Deniz’den Kaliforniya’ya giden bir gemi hakkında bilgi alır.
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