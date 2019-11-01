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Araf 3: Cinler Kitabı
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Filmin Konusu
2006 yapımı korku türündeki Araf filminin üçüncü devam halkası olan 'Araf 3: Kitab'ül Azazil'in yönetmen ve senarist koltuğunda bir kez daha Biray Dalkıran oturuyor.
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