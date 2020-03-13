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Araf 4: Meryem
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Filmin Konusu
Çiçeği burnunda bir öğretmen olan Meryem ile aynı evde kaldığı arkadaşı Güzide'nin başlarından geçen garip olaylar sonrası yaşananları konu ediniyor.
Galeri
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