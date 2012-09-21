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Araf

2 kişi izlemiş. | 23 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Araf
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (12 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Zehra ve Olgun, bir otoban üstünde kurulu, her şeyin gelip geçici yaşandığı bir benzin istasyonunda, 24 saatlik vardiya usulüyle, hiç değişmeyen bir monotonlukta, sanki bir gün hayatlarının birden bire değişivereceği beklentisiyle, aslında içinde yok olup gittikleri bir vakumun içinde, çalışarak yaşarlar. Bir gün aniden beliriveren bu beklenti acaba onları arafta kalmaktan çıkarabilecek midir?

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Özcan Deniz'e mi taktınız ya yuh! Ben de başta filmi beğenmemiştim ama arafta kalan yani çaresiz insanları çok başarılı bir şekilde anlatmış film.

  • çok sıkıcı ve özcan deniz'in 5 kelime ettiği bi film.

  • özcan deniz'in tek kelime etmediği sıradan bir film...

  • yarıda bırakıp çıktım.düşünün artık...çokta küfür var gereksiz bence.hiç yakışır olmuyo.

  • Ben sinemada fragmanını seyrettim gayet güzel ve ilgi çekiciydi.. Şuan Residen Evilden sonra merakla beklediğim tek film...

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Oyuncular ve ekip

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