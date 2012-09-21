Z ehra ve Olgun, bir otoban üstünde kurulu, her şeyin gelip geçici yaşandığı bir benzin istasyonunda, 24 saatlik vardiya usulüyle, hiç değişmeyen bir monotonlukta, sanki bir gün hayatlarının birden bire değişivereceği beklentisiyle, aslında içinde yok olup gittikleri bir vakumun içinde, çalışarak yaşarlar. Bir gün aniden beliriveren bu beklenti acaba onları arafta kalmaktan çıkarabilecek midir?