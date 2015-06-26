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Araftaki Ev
La casa del fin de los tiempos
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- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram, Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Gösterim Tarihi :26 Haziran 2015
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- Süre :101 dk.
Filmin Konusu
Dulce, çocuklarıyla birlikte beş yıl önce taşındığı evde garip olaylar yaşamaya başlar ve hiç beklemediği sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalır. Aradan otuz yıl geçtikten sonra iyice yaşlanan Dulce, yıllar önce yaşadığı gizemi çözmek için yeniden o eve dönecektir. Film eleştirmeni Anton Bitel’e göre, “Paradokslarla dolu olay örgüsü film bittikten sonrada zihninizi meşgul edecek.”
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