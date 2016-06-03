Arama Moturu

Herkesin bir şeyler aradığı Anadolu coğrafyasıyla teknolojik bir yapı olan arama motoru arasında kurduğu ortaklıktan hareketle ironik bir mukayese denemesine girişen Taşdiken'in filmi, profesyonel oyuncu olmayan gerçek kişilerle ve çoğunlukla doğaçlama çekilmiş.